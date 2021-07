Green Pass Italia obbligatorio nei ristoranti? Parlano gli chef (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Green Pass in Italia obbligatorio per entrare nei ristoranti? La maggioranza degli chef non dice di no, purché questo possa servire a evitare un altro aumento dei contagi di coronavirus e, quindi, a scongiurare altre chiusure. La misura è stata già adottata in Francia, mentre qui si tratta solo di un'ipotesi tra le tante che potrebbero finire sul tavolo del governo. Il Green Pass per accedere a un ristorante, sul modello francese, viene visto di buon occhio da Cristina Bowerman, chef stellata e titolare di un ristorante a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) -inper entrare nei? La maggioranza deglinon dice di no, purché questo possa servire a evitare un altro aumento dei contagi di coronavirus e, quindi, a scongiurare altre chiusure. La misura è stata già adottata in Francia, mentre qui si tratta solo di un'ipotesi tra le tante che potrebbero finire sul tavolo del governo. Ilper accedere a un ristorante, sul modello francese, viene visto di buon occhio da Cristina Bowerman,stellata e titolare di un ristorante a ...

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - omalamentsoio : RT @sabrina__sf: 'A chi si vaxxina perché crede nel vaxxino va tutto il mio rispetto ma chi si vaxxina perché cede al ricatto del Green-pas… - alesstar : @lordhenry84 Ma te lo stavo a di prima, uno è il green pass e uno è col certificato vaccinale, sono due documenti diversi ?? -