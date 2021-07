Green Pass Italia, Costa: “Obbligo per bar o ristorante eccessivo” (Di venerdì 16 luglio 2021) Sul Green Pass in Italia e l’ipotesi di renderlo obbligatorio come in Francia, arriva la puntualizzazione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Sento parlare di modello francese, ma semmai si tratta di ampliare quello Italiano. Per Rsa, matrimoni, stadi, fiere e congressi è già previsto l’utilizzo del Green Pass in Italia, così come l’Obbligo vaccinale per i sanitari. Non credo che siamo nelle condizioni di dover rincorrere qualcuno, dobbiamo fare una valutazione. Prevedo che già nella prossima settimana la discussione possa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Suline l’ipotesi di renderlo obbligatorio come in Francia, arriva la puntualizzazione del sottosegretario alla Salute Andrea: “Sento parlare di modello francese, ma semmai si tratta di ampliare quellono. Per Rsa, matrimoni, stadi, fiere e congressi è già previsto l’utilizzo delin, così come l’vaccinale per i sanitari. Non credo che siamo nelle condizioni di dover rincorrere qualcuno, dobbiamo fare una valutazione. Prevedo che già nella prossima settimana la discussione possa ...

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - gioacchinobpb12 : RT @noitre32: Le frontiere sono spalancate, i porti sono spalancati ma, serve il green pass per bar e ristoranti. Sveglia popolo, SVEGLIAAA… - VincenzaSMF : RT @barbarab1974: Il green pass ferma le varianti ? Fatemi capire . E… quanta gente abbiamo in ospedale a causa delle varianti ? E… i vacci… -