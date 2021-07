Green pass esteso, in Italia ipotesi per trasporti a lunga distanza: cosa sappiamo (Di venerdì 16 luglio 2021) Divide la politica e gli esperti la possibile estensione dell’obbligatorietà del certificato anche per luoghi e situazioni che attualmente non lo richiedono. Preoccupa la variante Delta ma il modello francese, al momento, è escluso. Tutte le opzioni al vaglio del governo verranno valutate in occasione della cabina di regia lunedì 19 o martedì 20 luglio Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 luglio 2021) Divide la politica e gli esperti la possibile estensione dell’obbligatorietà del certificato anche per luoghi e situazioni che attualmente non lo richiedono. Preoccupa la variante Delta ma il modello francese, al momento, è escluso. Tutte le opzioni al vaglio del governo verranno valutate in occasione della cabina di regia lunedì 19 o martedì 20 luglio

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Perché Angela Merkel è contraria alla proposta di Macron sul Green Pass Per difendersi dalla variante Delta (che finora fa aumentare i contagi ma non le ospedalizzazioni) il presidente francese Emmanuel Macron ha esteso l'uso del Green Pass a diverse attività. Dal primo agosto, il certificato che attesta la conclusione del ciclo di vaccinazione, la negatività al tampone effettuato nelle 48 ore precedenti o la guarigione dal ...

Comprereste un'auto usata da due (che si atteggiano a) non vaccinati come Salvini e Meloni Non è nemmeno una questione di green pass o di obbligatorietà vaccinale. Molto più banalmente, per evitare di ammalarsi di Covid è necessario vaccinarsi, specie chi fa politica, gira, incontra ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News Corsa dei contagi e vaccini a rilento. Il pass "flessibile" per seguire il virus Ma la trincea del vaccino per ora tiene come dimostrano i dati sui ricoveri in calo. Ecco perché la scelta di imporre il Green pass con due dosi di vaccino per accedere a tutte le attività di ...

"Green Pass per bar e ristoranti? Eccessivo" Cavazza (Confesercenti): "Le misure di contenimento contagi funzionano, non penalizziamo ancora una volta gli esercizi commericali" ...

