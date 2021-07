Green Pass Covid in Italia | si va verso il decreto | ma è scontro

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - andytax1976 : RT @borghi_claudio: Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito partito… - Mania48Mania53 : RT @borghi_claudio: Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito partito… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

La recente decisione di Macron di estendere il cosiddetto- il certificato verde per l'avvenuta vaccinazione " anche ai ristoranti e mezzi di trasporto ha scatenato innumerevoli reazioni da parte del mondo politico e dell'opinione pubblica. Alcuni ...Per riaprire ritengo che, così come in Europa per viaggiare, si chieda un, unnelle università non lo possiamo introdurre in maniera obbligatoria, però incoraggiare la presenza senza ...Green pass per treni e aerei, ossia per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, e per altri luoghi in cui al momento il green pass non è richiesto in Italia. Mentre il dibattito in Italia si accende ...La Fondazione Gimbe: “Non si può applicare a breve termine, mancano vaccini, controlli e una legge per chi lavora a contatto col pubblico” ...