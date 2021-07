“Green Pass”, Augias censura i dubbi della Meloni e cita Cicerone. Ma è un boomerang (Di venerdì 16 luglio 2021) «Meloni ricordi Cicerone», ammonisce Corrado Augias dalle colonne di Repubblica. Che mai c’entrerà – ci chiediamo noi – l’Arpinate con la leader dei Fratelli d’Italia? Intendiamoci: il solo accostamento non può che lusingare. Persino quando, come in questo caso, chi lo propone non è mosso dalle migliori intenzioni. Ma ordine procedamus, direbbe appunto Cicerone. A catturare l’attenzione di Augias è stato il «per me la libertà personale è sacra e inviolabile» pronunciato dalla presidente di FdI a commento della decisione del presidente Macron di graduare le libertà dei francesi in base ai ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021) «ricordi», ammonisce Corradodalle colonne di Repubblica. Che mai c’entrerà – ci chiediamo noi – l’Arpinate con la leader dei Fratelli d’Italia? Intendiamoci: il solo accostamento non può che lusingare. Persino quando, come in questo caso, chi lo propone non è mosso dalle migliori intenzioni. Ma ordine procedamus, direbbe appunto. A catturare l’attenzione diè stato il «per me la libertà personale è sacra e inviolabile» pronunciato dalla presidente di FdI a commentodecisione del presidente Macron di graduare le libertà dei francesi in base ai ...

