Green pass anche per bar e ristoranti? Carfagna scettica ma apre al resto: "Un incentivo" (Di venerdì 16 luglio 2021) Sì a un'estensione dell'uso del Green pass, ma non per bar e ristoranti: è la posizione espressa dalla ministra per la Coesione territoriale, Mara Carfagna , in un'intervista a Repubblica . «Io...

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l'obbligo vaccinale. N… - PrincipiFranco : RT @SilviaTeresa14: Forse non avete capito che per godere dei più elementari diritti costituzionali, dovrete vaccinarvi ogni tot mesi. Il v… - Agenpress : Costa: "Su Green pass non parliamo di modello francese, semmai di estendere quello italiano'…

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass alla francese, lunedì si decide: sì per viaggi lunghi, scontro su bar e ristoranti Il green pass alla francese non scalda i cuori del governo, ma di fronte al nuovo aumento dei contagi il suo utilizzo potrebbe essere rivisto ed esteso. In occasione della cabina di regia (in programma ...

Soffrono di solitudine gli anziani in estate nelle case di riposo Rita Giannetti auspica che il green pass restituisca libertà e dignità umana: 'Posso constatare che le restrizioni causate dal Covid hanno senz'altro amplificato la solitudine e la lontananza dai ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News Green pass obbligatorio entro luglio Questione ristoranti al chiuso Sale la curva dei contagi e il Governo corre ai ripari: proroga lo stato di emergenza in scadenza al 31 luglio e rende obbligatorio per decreto il green pass. A preoccup ...

Green pass obbligatorio per eventi estivi nel Comune di Aprigliano, l'ordinanza del sindaco Cosenza - Ad Aprigliano – comune in provincia di Cosenza – il sindaco emetta un’ordinanza con cui introduce l’obbligo del green pass per gli eventi estivi. L’ordinanza, firmata dal primo cittadino ...

