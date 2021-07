Gravina | Presidente FIGC | “Il Green pass per riaprire gli stadi”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Per ildella, Gabriele, ilè lo strumento per consentire la riapertura degli. “Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Valentina Vezzali” Gabriele(Getty Images)ata l’ubriacatura collettiva per l’impresa degli azzurri, laureatisi campioni d’Europa dopo un digiuno di ben 53 anni, l’attenzione di tutti gli apionati del pallone è rivolta all’imminente campionato di Serie A che scatterà tra poco più di un mese, per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Presidente

Il quotidiano riferisce che la volontà delsarebbe di passare dagli attuali 150 milioni ... La reazione dei tifosi all'ingresso in campo: "Ci candideremo per ospitare l'Europeo o il ...Probabile una stretta sugli stadi - 'rendiamo efficace il green pass per riaprire gli impianti', dice ildella Federcalcio Gabriele- e come detto sui trasporti, treni a lunga ...Improbabile la capienza completa già ad inizio stagione Un’estate d’attesa. In Italia sono migliaia i tifosi che aspettano con ansia notizie in merito alla riapertura degli stadi, ma un ritorno alla n ...L'ex attaccante di Juventus e Roma era seduto vicino al presidente della Repubblica per l'ultimo atto di Euro2020 ...