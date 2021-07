Grandine e forti temporali | il vortice ciclonico che ha colpito la Germania si sposta Allerta gialla in otto regioni italiane

(Di venerdì 16 luglio 2021) Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria. La protezione civile ha emanatoper rischioe grandinate in. Ilche hala, provocando un’alluvione che ha spazzato via case e auto e provocando decine di vittime e dispersi, il cui centro è attualmente collocato tra il Nord Italia e la, appunto, secondo Ilmeteo.it, si stando verso il centro. Si tratterà per lo più di ...

Ultime Notizie dalla rete : Grandine forti

FIRENZE - Una rapida perturbazione è in arrivo su gran parte della Toscana, in particolare nelle zone occidentali dalle 13 alle 22 di oggi . In questo arco di tempo sono previsti temporali isolati ...Il terreno Se il terreno che copre le radici è ricoperto di, dobbiamo rimuovere i grani di ... Con queste attenzioni, possiamo mettere al riparo o ridurre al minimo i danni datemporali e ...La furia degli elementi, la Natura che si ribella e la Svizzera viene messa ko da una pazzesca grandinata e una fortissima fase di maltempo. Non ci sono parole.FIRENZE: Allerta meteo per oggi con forti temporali e rischio allagamenti. Interessato il territorio occidentale della Toscana tutta la costa tranne Arcipelago ...