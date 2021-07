Grandi Navi, ma non solo: Venezia nel mirino dell’Unesco per turismo senza controllo, edilizia invasiva, mancata tutela della Laguna (Di venerdì 16 luglio 2021) Basterà il giro di vite sulle Grandi Navi del governo Draghi ad evitare che Venezia finisca nella black-list dell’Unesco per non aver tenuto fede agli impegni di salvaguardare se stessa come sito patrimonio dell’umanità? Riuscirà a convincere la 44esima assemblea dell’organizzazione, che si riunisce a Fuzhou in Cina dal 16 al 31 luglio, che un’inversione di rotta è cominciata? È proprio la rotta seguita dalle Grandi Navi da crociera, che fino al 31 luglio continueranno a transitare davanti a San Marco e nel canale della Giudecca, a costituire il punto più eclatante dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Basterà il giro di vite sulledel governo Draghi ad evitare chefinisca nella black-listper non aver tenuto fede agli impegni di salvaguardare se stessa come sito patrimonio dell’umanità? Riuscirà a convincere la 44esima assemblea dell’organizzazione, che si riunisce a Fuzhou in Cina dal 16 al 31 luglio, che un’inversione di rotta è cominciata? È proprio la rotta seguita dalleda crociera, che fino al 31 luglio continueranno a transitare davanti a San Marco e nel canaleGiudecca, a costituire il punto più eclatante dei ...

