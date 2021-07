Graduatorie ATA terza fascia, avviata la pubblicazione delle provvisorie. Le date delle province (Di venerdì 16 luglio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: gli Uffici scolastici provinciali iniziano a emanare gli avvisi con la data di pubblicazione delle provvisorie. Dal 15 luglio la prenotazione delle definitive. Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle provvisorie è possibile presentare reclamo e far correggere gli errori materiali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021)ATA: gli Uffici scolastici provinciali iniziano a emanare gli avvisi con la data di. Dal 15 luglio la prenotazionedefinitive. Entro dieci giorni dallaè possibile presentare reclamo e far correggere gli errori materiali. L'articolo .

Advertising

DomenicoBarbon1 : Graduatorie Ata, il servizio militare è valutabile solo se svolto durante una nomina - drammagiocoso : Sono entrata in un gruppo fb per restare aggiornata sull'uscita delle graduatorie del personale ata e lì dentro c'è… - SindacatoAsset : Graduatorie ATA: Boom di errori e record di reclami - eriketten : RT @cislscuola: Dal 16 luglio visualizzazione delle posizioni occupate nelle graduatorie di III fascia del personale ATA @CislNazionale @MI… - machecalma10 : Pensando intensamente che domani potrebbero uscire le graduatorie ATA e non succede, ma se succede... ?? -