Graduatorie ATA terza fascia, avviata la pubblicazione delle provvisorie. Le date delle province (Di venerdì 16 luglio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: gli Uffici scolastici provinciali iniziano a emanare gli avvisi con la data di pubblicazione delle provvisorie. Dal 15 luglio la prenotazione delle definitive. Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle provvisorie è possibile presentare reclamo e far correggere gli errori materiali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021)ATA: gli Uffici scolastici provinciali iniziano a emanare gli avvisi con la data di. Dal 15 luglio la prenotazionedefinitive. Entro dieci giorni dallaè possibile presentare reclamo e far correggere gli errori materiali. L'articolo .

