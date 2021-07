GP Silverstone | Verstappen commenta | ' Sensazione bizzarra questa qualifica senza pole'

(Di venerdì 16 luglio 2021) La primaposition della storia della Formula 1 non è di Max. Arrabiato, contrariato e deluso: l'olandese della Red Bull manda giù un boccone amaro nel venerdì del GP di ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Hamilton mette pressione a Verstappen (#Q2??) ?? Russel incredible 7°, fuori Alonso IL LIVE ??… - SkySportF1 : ?? Comanda Verstappen (#Q1??) ? Fuori Tsunoda e Raikkonen IL LIVE ?? - voceditalia : Formula 1 Silverstone: Verstappen guida la rivoluzione - vivereitalia : Hamilton batte Verstappen: partirà davanti in sprint race Silverstone - LaNotifica : Hamilton batte Verstappen: partirà davanti in sprint race Silverstone -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone Verstappen

...di. A seguire tutti i risultati, la classifica e i tempi delle qualifiche. GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT QUALIFYING GP GRAN BRETAGNA F1 2021 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 2. Max(...Lewis Hamilton ha infiammato i 90 mila sulle tribune di, conquistando la prima posizione nella sessione di qualifiche del venerdì che lo farà ...di lasciarsi alle spalle Maxper ...Citazione di Star Wars per il manager Mercedes, che sembra convinto di aver recuperato qualcosa sui rivali della Red Bull ...Hamilton registra il miglior tempo nelle qualifiche di questo GP di Gran Bretagna e partirà dalla posizione in palo per la Sprint Qualifying ...