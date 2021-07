GP Gran Bretagna, PL1: Verstappen inaugura il venerdì speciale (Di venerdì 16 luglio 2021) In attesa della Sprint Qualifying, prevista per domani, il GP di Gran Bretagna prende vita con le PL1. E in questo venerdì atipico la costante è Max Verstappen, autore del miglior tempo. Il leader del mondiale s’installa in cima alla classifica, rifilando sette decimi ad un Lando Norris super. Soltanto terzo Lewis Hamilton, il quale paga ben otto decimi al rivale per il titolo Verstappen. Ottima prestazione per la Ferrari: Charles Leclerc è quarto, ma soprattutto mette le ruote davanti a Valtteri Bottas, ed è a meno di un decimo da Hamilton! Segue, a brevissima distanza, Carlos Sainz. Sebastian Vettel, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 luglio 2021) In attesa della Sprint Qualifying, prevista per domani, il GP diprende vita con le PL1. E in questoatipico la costante è Max, autore del miglior tempo. Il leader del mondiale s’installa in cima alla classifica, rifilando sette decimi ad un Lando Norris super. Soltanto terzo Lewis Hamilton, il quale paga ben otto decimi al rivale per il titolo. Ottima prestazione per la Ferrari: Charles Leclerc è quarto, ma soprattutto mette le ruote davanti a Valtteri Bottas, ed è a meno di un decimo da Hamilton! Segue, a brevissima distanza, Carlos Sainz. Sebastian Vettel, ...

