GP Gran Bretagna, Hamilton: "Grandi stimoli da questa lotta" (Di venerdì 16 luglio 2021) La certezza è che Lewis Hamilton , con i suoi 32 punti di ritardo in classifica da Max Verstappen, non lascerà Silverstone domenica sera da leader del mondiale, anche se per il fine settimana ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) La certezza è che Lewis, con i suoi 32 punti di ritardo in classifica da Max Verstappen, non lascerà Silverstone domenica sera da leader del mondiale, anche se per il fine settimana ...

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - AhiMaria1 : RT @borghi_claudio: Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vuole… - gianperri : RT @borghi_claudio: Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vuole… -