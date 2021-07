God of War Ragnarok, Jim Ryan suggerisce una possibile finestra di lancio per il gioco tanto atteso (Di venerdì 16 luglio 2021) Il boss di PlayStation Jim Ryan ha fornito un piccolissimo aggiornamento su God of War Ragnarok per quanto riguarda la sua possibile finestra di lancio su PlayStation 5 e PlayStation 4. Durante una nuova intervista, Ryan ha notato che sia Horizon Forbidden West di Guerrilla Games che il nuovo God of War di Sony Santa Monica usciranno "nel prossimo anno o giù di lì", sottintendendo che God of War Ragnarok- o come verrà chiamato ufficialmente - potrebbe uscire probabilmente nell'estate 2022. Tuttavia, la dichiarazione lascia la porta aperta per il lancio del ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021) Il boss di PlayStation Jimha fornito un piccolissimo aggiornamento su God of Warper quanto riguarda la suadisu PlayStation 5 e PlayStation 4. Durante una nuova intervista,ha notato che sia Horizon Forbidden West di Guerrilla Games che il nuovo God of War di Sony Santa Monica usciranno "nel prossimo anno o giù di lì", sottintendendo che God of War- o come verrà chiamato ufficialmente - potrebbe uscire probabilmente nell'estate 2022. Tuttavia, la dichiarazione lascia la porta aperta per ildel ...

