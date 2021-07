Gli Europei li ha vinti il Covid | dopo i festeggiamenti i contagi risaliranno | dicono gli esperti

Advertising

Giorgiolaporta : Decine di migliaia nei #GayPride d’Italia due settimane fa e adesso che aumentano i #contagi la colpa è di chi ha f… - Corriere : Ristoranti italiani deserti, petizione per rigiocare: gli inglesi non si rassegnano - SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - FrancescoMarca7 : 2021: - l’Italia vince l’Eurovision dopo 31 anni; - la Nazionale vince gli europei dopo 53 anni; - Berrettini prim… - MontagnaRosario : @pisto_gol Nessuna.. ma cmq caressa e bergomi mi hanno fatto godere nel 2006 e adesso per gli europei.. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Europei

Rai News

... già in pieno clima natalizio, era animata da tanti turisti, ma anche da molti deputati, ... In un momento in cui arrivavano da più partiattacchi divisori all'Europa", ha detto il presidente ...E' successo anche conazzurri del ct Mancini che hanno vinto l'Europeo la scorsa domenica. Il ...!1) tutte le notizie di italia mattarella Leggi i commenti2021: tutte le notizie [ { "@..."In quest'ultimo anno e mezzo l'Europa ha avuto un grande coraggio. Quello di mettere in campo politiche che fino a pochi mesi prima erano inimmaginabili. Dalla mutualizzazione del debito, all'assegno ...A Tallinn (Estonia) è andata in scena la seconda giornata degli Europei Under 20 di atletica leggera. Arrivano soddisfazioni per l'Italia, che festeggia le prime medaglie in questa rassegna continenta ...