Giulia Salemi perde la pazienza e tuona: “Mi sale il crimine!” (Di venerdì 16 luglio 2021) Giulia salemi, dopo la segnalazione di una sua fan, ha perso la calma sui social: “Quando leggo certe cose, mi sale il crimine!” Giulia salemi nelle scorse ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo ai suoi fedeli sostenitori su Instagram, chiedendogli di condividere le loro esperienze più strane e simpatiche a livello amoroso. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 luglio 2021), dopo la segnalazione di una sua fan, ha perso la calma sui social: “Quando leggo certe cose, miilnelle scorse ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo ai suoi fedeli sostenitori su Instagram, chiedendogli di condividere le loro esperienze più strane e simpatiche a livello amoroso. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - MyriamC94 : Pedro sti cazzi delle ciabatte (non piacciono nemmeno a me) ma lei sta bene anche con questa moda tedesca perché è… - _Dreamer_94 : L'unica cosa che so per certo è che la Salemi è una BONA PAZZESCA anche alle 7.32 del mattino! ?? Giulia, ti prego,… - lwtburner : #alwayswithyouCan #prelemi #gregorelli #Amici20 maneskin tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… - lgbeomtq : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -