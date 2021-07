Giulia Salemi perde la pazienza e tuona | Mi sale il crimine!

Advertising

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - Frances00302795 : ???????? #prelemi leggete qui raga - pastaeacido : giulia salemi la tiktoker scrive “piuttosto che fare la persona matura manda frecciatine” ma perché tu saresti gran… - Roberta20797187 : RT @Alicarbss: PierArmadio che tra le braccia di Giulia Salemi diventa minuscolo A quanto sono quotate le fusa che si sono fatti? #prele… - _prelemi_GP__ : RT @Alicarbss: PierArmadio che tra le braccia di Giulia Salemi diventa minuscolo A quanto sono quotate le fusa che si sono fatti? #prele… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

, dopo la segnalazione di una sua fan, ha perso la calma sui social: 'Quando leggo certe cose, mi sale il crimine!'nelle scorse ha deciso di dedicare un po' del suo tempo ...lancia un importante messaggio: "Abbiate il coraggio di denunciare", ex concorrente del GF Vip , sta vivendo un periodo davvero d'oro, sia per quanto riguarda la sua ...Giulia Salemi, dopo la segnalazione di una sua fan, ha perso la calma sui social: "Quando leggo certe cose, mi sale il crimine!" ...Giulia Salemi lancia un importante messaggio: “Abbiate il coraggio di denunciare” Giulia Salemi, ex concorrente del GF Vip, sta vivendo un periodo davvero ...