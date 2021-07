Giroud-Milan, al via le visite mediche. Il video (Di venerdì 16 luglio 2021) Il nuovo attaccante del Milan Olivier Giroud, ex Chelsea, è pronto a sostenere le visite mediche: l’attaccante francese, arrivato ieri in Italia, questa mattina si è recato alla clinica La Madonnina per svolgere tutti gli accertamenti di rito. Durante il suo arrivo è stato accolto da un gruppo di tifosi rossoneri presenti fuori la struttura. Nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Il nuovo attaccante delOlivier, ex Chelsea, è pronto a sostenere le: l’attaccante francese, arrivato ieri in Italia, questa mattina si è recato alla clinica La Madonnina per svolgere tutti gli accertamenti di rito. Durante il suo arrivo è stato accolto da un gruppo di tifosi rossoneri presenti fuori la struttura. Nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : ?? Ecco Olivier #Giroud, il nuovo attaccante del #Milan ???. Domani mattina le visite mediche ???? @MilanNewsit - AntoVitiello : ?? Iniziate le visite mediche con il @acmilan ??? per Olivier #Giroud @_OlivierGiroud_ ???? @milannewsit #Milan - PBPcalcio : ?E quindi il #Milan ha riscattato @fikayotomori_ , riscattato #Tonali, chiuso #Giroud,chiuso #BalloTourè, preso… - ansacalciosport : Ecco Giroud poi Diaz bis, il Milan riparte. Attaccante francese arrivato a Milano, per lui un biennale a 3,5 milion… - milansette : Tuttosport in prima pagina su Milan e Inter: 'Arriva Giroud, grana Lautaro' #acmilan #rossoneri -