Giroud, anche Pioli a Casa Milan per conoscere l’attaccante | PM News (Di venerdì 16 luglio 2021) Come appreso dalla nostra redazione, anche Stefano Pioli, tecnico rossonero, è arrivato a Casa Milan per conoscere Olivier Giroud Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 luglio 2021) Come appreso dalla nostra redazione,Stefano, tecnico rossonero, è arrivato aperOlivier

Advertising

AntoVitiello : #Maldini conferma su #Giroud: 'Sì, domani dovrebbe arrivare. Potrebbe arrivare anche un altro attaccante giovane, d… - AntoVitiello : Anche mister #Pioli in sede in attesa che arrivi #Giroud a firmare - teo_acm : RT @AntoVitiello: Anche mister #Pioli in sede in attesa che arrivi #Giroud a firmare - amino822 : RT @AntoVitiello: Anche mister #Pioli in sede in attesa che arrivi #Giroud a firmare - FMCROfficial : RT @MarcoBovicelli: #Giroud, attaccante atteso a minuti in sede per la firma: ad aspettarlo anche Stefano #Pioli, arrivato ora a Casa #Mila… -