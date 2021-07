Giro della Valle d’Aosta 2021, Alessandro Verre vince in solitaria a Pollein (Di venerdì 16 luglio 2021) È iniziato oggi il Giro della Valle d’Aosta 2021. La prima frazione, la Pollein – Pollein di 110 chilometri, è stata vinta dall’azzurro Alessandro Verre. Il giovane portacolori del Team Colpack, che ora veste anche la maglia di leader, si è imposto in solitaria con 30? di vantaggio sul neozelandese Rueben Thompson. Sul terzo gradino del podio, invece, è salito un altro italiano della Colpack, vale a dire Sergio Meris. La corsa si è infiammata sulla salita finale di Les Fleurs. Rueben Thompson, giovane ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) È iniziato oggi il. La prima frazione, ladi 110 chilometri, è stata vinta dall’azzurro. Il giovane portacolori del Team Colpack, che ora veste anche la maglia di leader, si è imposto incon 30? di vantaggio sul neozelandese Rueben Thompson. Sul terzo gradino del podio, invece, è salito un altro italianoColpack, vale a dire Sergio Meris. La corsa si è infiammata sulla salita finale di Les Fleurs. Rueben Thompson, giovane ...

Advertising

LucaBizzarri : A Milano niente maxischermi per prudenza. A Genova due. Poi ci chiedono di fidarci della politica, che nel giro di… - adelphiedizioni : «Gli stranieri che maturano la più profonda stima della Grecia non sono quelli che si fanno portare in giro sotto t… - stillejovattene : @Coloriousparte6 Si ma ti serve per il cosiddetto 'last Mile', puoi usare anche i furgoni senza quei camion da 200… - emilio05714955 : RT @Bluefidel47: Cosa ne penso della Big pharma? Detta gli studi di medicina Universitari, Governi,Sanità. Elimina o corrompe chiunque me… - PaleaPauca : @Toomertastic @naziashken Mi pare strano. Vedo una marea di nordafricani e di congoidi in giro, tra loro e i pakist… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro della Calcio: Lasagna'Felice di essere al Verona,colpito da idee Di Francesco' Infine, l'ex attaccante di Carpi e Udinese, a lungo nel giro azzurro, ha concluso parlando del ... soprattutto per me e per tutti gli altri che hanno avuto la fortuna di vestire la maglia della ...

golf, The Open trema Molinari PRIMO GIRO: Il sudafricano Louis Oosthuizen, leader con 64 colpi, e gli statunitensi Jordan Spieth e Brian Harman, secondi con 65 , sono stati i protagonisti della prima giornata dell'Open ...

Parte il Giro Ciclistico della Valle d'Aosta: strade chiuse e modifiche alla circolazione Aosta Oggi Borghetto S. Spirito, giro di vite contro il malcostume: ordinanza del sindaco Canepa Niente torso nudo in paese e nei negozi, fumo solo se a distanza di 5metri e obbligo di raccolta delle deiezioni canine Una serie di norme per "la salvaguardia della qualità urbana e della vita, per ...

golf, The Open trema Molinari Dopo un buon primo giro l'azzurro incappa in una giornata difficile con un errore pesante al par tre che compromette il turno e rischia di estrometterlo dal torneo ...

Infine, l'ex attaccante di Carpi e Udinese, a lungo nelazzurro, ha concluso parlando del ... soprattutto per me e per tutti gli altri che hanno avuto la fortuna di vestire la maglia...PRIMO: Il sudafricano Louis Oosthuizen, leader con 64 colpi, e gli statunitensi Jordan Spieth e Brian Harman, secondi con 65 , sono stati i protagonistiprima giornata dell'Open ...Niente torso nudo in paese e nei negozi, fumo solo se a distanza di 5metri e obbligo di raccolta delle deiezioni canine Una serie di norme per "la salvaguardia della qualità urbana e della vita, per ...Dopo un buon primo giro l'azzurro incappa in una giornata difficile con un errore pesante al par tre che compromette il turno e rischia di estrometterlo dal torneo ...