Giovani e no vax, ecco chi sono i nuovi positivi in Italia (Di sabato 17 luglio 2021) Le quasi 26 milioni di doppie dosi somministrate in Italia stanno cambiando il profilo dei contagi nella Penisola. Oggi a contrarre il virus sono i Giovani. «L?età mediana dei... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 luglio 2021) Le quasi 26 milioni di doppie dosi somministrate instanno cambiando il profilo dei contagi nella Penisola. Oggi a contrarre il virus. «L?età mediana dei...

Advertising

claudio_btc : @Dominic66718776 @stanzaselvaggia Si sì, colpa dei giovani, dei runners, dei no vax, dei ristoratori, degli irrespo… - addjcted : @carstairsjem Anche perché con tutti i minorenni con i genitori no vax e regioni che sono indietro con i vaccini ai… - silviajuve71 : @betman Quando anche i giovani avranno potuto vaccinarsi. O dopo la Dad vogliamo impedire loro una pizza x colpa dei sessantenni no vax? - crudarealt1 : - Cosimo21134584 : @ladyonorato Cari miei i vaccini funzionano, ma i contagiati sono i no vax quindi se non vi vaccinate è normale che… -