Ginnastica artistica, Olimpiadi 2021: l’Italia si avvicina alle gare. Allenamenti e prove podio, definito il calendario (Di venerdì 16 luglio 2021) l’Italia è partita oggi alla volta di Tokyo, dove il 23 luglio inizieranno le Olimpiadi 2021. La Nazionale di Ginnastica artistica spera di poter essere protagonista in Giappone e punta a ottenere buoni risultati, nonostante alcune criticità fisiche abbiano complicato la marcia di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi. Vanessa Ferrari al corpo libero e Marco Lodadio agli anelli sono le carte da medaglia più rilevanti, la squadra femminile spera di poter accedere alla finale e poi giocarsi qualcosa di importante dopo il bronzo conquistato ai Mondiali 2019. Gli azzurri avranno modo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)è partita oggi alla volta di Tokyo, dove il 23 luglio inizieranno le. La Nazionale dispera di poter essere protagonista in Giappone e punta a ottenere buoni risultati, nonostante alcune criticità fisiche abbiano complicato la marcia dimento alla rassegna a cinque cerchi. Vanessa Ferrari al corpo libero e Marco Lodadio agli anelli sono le carte da medaglia più rilevanti, la squadra femminile spera di poter accedere alla finale e poi giocarsi qualcosa di importante dopo il bronzo conquistato ai Mondiali 2019. Gli azzurri avranno modo di ...

