Gianni Morandi vestito di rosa nel nuovo videoclip per sostenere il Ddl Zan? Lui risponde così (Di venerdì 16 luglio 2021) È uscito il 12 luglio il videoclip del nuovo singolo di Gianni Morandi L’Allegria, con la partecipazione dell’autore della canzone – Lorenzo Jovanotti – e Valentino Rossi. Protagonista indiscusso (e favoloso) è il cantante di Monghidoro, che canta su un palco immerso nell’atmosfera western. Il sito gay.it ha riportato un dibattito che si è acceso su Facebook quando Gianni Morandi ha ripubblicato il video. Una signora, infatti, ha chiesto al cantante se il vestito color rosa sia “un’approvazione del Ddl Zan” e ancora “un modo per ribadire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) È uscito il 12 luglio ildelsingolo diL’Allegria, con la partecipazione dell’autore della canzone – Lorenzo Jovanotti – e Valentino Rossi. Protagonista indiscusso (e favoloso) è il cantante di Monghidoro, che canta su un palco immerso nell’atmosfera western. Il sito gay.it ha riportato un dibattito che si è acceso su Facebook quandoha ripubblicato il video. Una signora, infatti, ha chiesto al cantante se ilcolorsia “un’approvazione del Ddl” e ancora “un modo per ribadire ...

