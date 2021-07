Ghribi in Kenya | “Cooperazione sanitaria cruciale per destino popoli”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Da Nairobi) – “Mai come durante il periodo della pandemia è risultato evidente come lain materiasiaper ildei”. Lo ha detto il dottor Kamel, presidente di Gsd Healthcare Middle East e vice presidente del Gruppo San Donato, in occasione della visita ufficiale di tre giorni incon al centro la collaborazione in campo sanitario tra Italia ee lo sviluppo della sanità nel Paese africano. “A questo compito -ha aggiunto- il Gruppo San Donato intende contribuire con ...