Gf Vip Gossip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: le confessioni bollenti sulla loro intimità (Di venerdì 16 luglio 2021) Affinità sessuale perfetta per la coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, lo svelano gli stessi ex concorrenti del Gf Vip 5. La loro storia d’amore è iniziata proprio nella casa più spiata d’Italia e prosegue a gonfie vele fuori dal reality, anche sotto le lenzuola. I due hanno definito la loro intimità a dir poco superlativa e non si sono risparmiati nel fornire dettagli sulle loro evoluzioni a letto, ecco le loro parole. Le confessioni scottanti di Rosalinda Cannavò : “sono ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 luglio 2021) Affinità sessuale perfetta per la coppia formata da, lo svelano gli stessi ex concorrenti del Gf Vip 5. Lastoria d’amore è iniziata proprio nella casa più spiata d’Italia e prosegue a gonfie vele fuori dal reality, anche sotto le lenzuola. I due hanno definito laa dir poco superlativa e non si sono risparmiati nel fornire dettagli sulleevoluzioni a letto, ecco leparole. Lescottanti di: “sono ...

ReTwitStorm_ita : “Ore di #Sesso ogni #Giorno”. #Coppia vip #Adulta ma #Focosa. E #Senza #Freni - novelamata1 : @krimarty @brunellarovetta Ti rifiuti di capire. Vuoi entrare nella testa della gente. Film fiction gossip e realit… - R0B100 : Dayane che dice che a lei non importa niente del gossip, chi glielo dice che loro vip campano grazie al gossip e ch… - fuoridallhype_ : Chi con hit estive chi con interviste e gossip chi con paparazzate è il modo in cui il gf vip 5 continua a persistere per me - giogioppi : @stanzaselvaggia riservatezza sì in ospedale ma non in camera da letto -