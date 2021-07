Gerusalemme di nuovo ad alta tensione (Di venerdì 16 luglio 2021) Il vento della tensione corre lungo i vicoletti della città vecchia di Gerusalemme e sulla Spianata della moschea di Al Aqsa. La ricorrenza ebraica del 9 del mese di Av – la distruzione nell’antichità del Tempio di Gerusalemme – farà convergere nell’area migliaia di religiosi ebrei legati all’ultranazionalismo e, come avvenuto negli anni passati, il rischio di scontri con i palestinesi è elevato. Gruppi della destra religiosa israeliana hanno anticipato che domani pregheranno nella Spianata di Al Aqsa il sito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 luglio 2021) Il vento dellacorre lungo i vicoletti della città vecchia die sulla Spianata della moschea di Al Aqsa. La ricorrenza ebraica del 9 del mese di Av – la distruzione nell’antichità del Tempio di– farà convergere nell’area migliaia di religiosi ebrei legati all’ultranazionalismo e, come avvenuto negli anni passati, il rischio di scontri con i palestinesi è elevato. Gruppi della destra religiosa israeliana hanno anticipato che domani pregheranno nella Spianata di Al Aqsa il sito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

