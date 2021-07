Germania: Renzi, 'con Pnrr rimettiamo in piedi Unità contro il dissesto e Casa Italia' (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug (Adnkronos) - "In Germania oltre 90 morti per gli effetti del maltempo. È una strage! Accanto alla solidarietà per gli amici tedeschi un impegno per l'Italia: utilizziamo il Pnrr anche per chiudere il lavoro iniziato sul dissesto idrogeologico. rimettiamo in piedi l'Unità di Missione contro il dissesto e riprendiamo il progetto Casa Italia. Avevamo anche lanciato una raccolta di firme (qui). Raccogliamo le firme di chi ancora non ha firmato e poi portiamo il tutto al nuovo ministro Roberto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug (Adnkronos) - "Inoltre 90 morti per gli effetti del maltempo. È una strage! Accanto alla solidarietà per gli amici tedeschi un impegno per l': utilizziamo ilanche per chiudere il lavoro iniziato sulidrogeologico.inl'di Missioneile riprendiamo il progetto. Avevamo anche lanciato una raccolta di firme (qui). Raccogliamo le firme di chi ancora non ha firmato e poi portiamo il tutto al nuovo ministro Roberto ...

Advertising

Daline1999 : @matteorenzi Sig. Renzi, in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo sta accadendo il finimondo e lei l'unica cosa ri… - McfatPolipaul : @Maurizi96745767 @helloway0220 @CarloCalenda @Azione_it poi in germania e francia non aveno berlusconi o renzi, pol… - mepozzino : @szampa56 @anselmotorchia @Pontifex_it Potevate dirlo a Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi quando lo tagliavan… - castell32082033 : RT @mpiacenonaver1: Renzi nn fa schifo,fa degli errori di comunicazione preso dalla foga di cambiare,chi utilizza l'# è un poveraccio. Se a… - TMarche14 : RT @mpiacenonaver1: Renzi nn fa schifo,fa degli errori di comunicazione preso dalla foga di cambiare,chi utilizza l'# è un poveraccio. Se a… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Renzi La falsa vena pro - life di Ursula von der Leyen Tra questi: Prodi, Renzi in primis . Se è vero che è sempre opportuno distinguere il giudizio ... che Ursula von der Leyen aveva rispolverato le sue esperienze da ministro in Germania . Una linea gay ...

Stadi, concerti e discoteche, come sarà il Green pass all'italiana Sulla stessa lunghezza Matteo Renzi : 'D'accordo con Macron, chi è vaccinato entra dove gli pare e ... Mentre in Italia si guarda a Macron come 'modello' - ha scritto su Facebook - la Germania dice no ...

Germania: Renzi, 'con Pnrr rimettiamo in piedi Unità contro il dissesto e Casa Italia' Metro Germania: Renzi, ‘con Pnrr rimettiamo in piedi Unità contro il dissesto e Casa Italia’ Roma, 16 lug (Adnkronos) – “In Germania oltre 90 morti per gli effetti del maltempo. È una strage! Accanto alla solidarietà per gli amici tedeschi un impegno per l’Italia: utilizziamo il Pnrr anche pe ...

L’incredibile storia dei 700mila euro di Renzi Dai 15mila euro sul conto una volta finito l’incarico da premier alla villa da 1,3 milioni comprata tre mesi dopo: ecco cosa si nasconde dietro quei 700mila euro prestati a Matteo Renzi Vedi alla voce ...

Tra questi: Prodi,in primis . Se è vero che è sempre opportuno distinguere il giudizio ... che Ursula von der Leyen aveva rispolverato le sue esperienze da ministro in. Una linea gay ...Sulla stessa lunghezza Matteo: 'D'accordo con Macron, chi è vaccinato entra dove gli pare e ... Mentre in Italia si guarda a Macron come 'modello' - ha scritto su Facebook - ladice no ...Roma, 16 lug (Adnkronos) – “In Germania oltre 90 morti per gli effetti del maltempo. È una strage! Accanto alla solidarietà per gli amici tedeschi un impegno per l’Italia: utilizziamo il Pnrr anche pe ...Dai 15mila euro sul conto una volta finito l’incarico da premier alla villa da 1,3 milioni comprata tre mesi dopo: ecco cosa si nasconde dietro quei 700mila euro prestati a Matteo Renzi Vedi alla voce ...