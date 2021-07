(Di venerdì 16 luglio 2021) Una gigantesca, causata dalla devastante alluvione che in queste ore si è abbattuta sullaoccidentale, ha trascinato via diverse abitazioni, auto e tratti stradali. Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime ha superato 100 persone ma ciancora moltissimi dispersi in tutta la Vestfalia. Il video mostra ledellanella cittadina a a circa 40 chilometri da Colonia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ZZiliani : C’è già chi storce il naso al pensiero di #Jorginho (o #Donnarumma) candidato al #PallonedOro. E però il premio ven… - ilfattovideo : Germania, dopo l’alluvione la frana. Le immagini aeree da Erftstadt-Blessem sono impressionanti: “Una catastrofe” - MSpekled : RT @MMmarco0: Dopo la drammatica alluvione di ieri, questa mattina a Erftstadt si è aperta una voragine di grandi proporzioni che ha inghio… - frax_lads : oggi vedrò, dopo due anni, i miei parenti della Germania e non vedo l'ora. I'm soo happyy?? - GiornaleLORA : Alluvione Germania, i geologi: una tragedia che si verifica 34 anni dopo il disastro in Valtellina -

Ultime Notizie dalla rete : Germania dopo

E non è solo questione di Green pass che nella penisola si può avere finorala prima dose. In, quando si chiede la vaccinazione per andare al cinema o a mangiare fuori casa, si intende ...... Hamas, Hezbollah, il Pkk curdo, i Lupi grigi turchi già messi al bando anche in Francia e,... Per Di Maio è l'ennesimo flopil pasticcio con Emirati e Arabia Saudita, i pasticci nei ...L’11 luglio scorso, l’Italia intera ha gioito per la meritata quanto sofferta vittoria della nostra nazionale a Euro 2020. Un trionfo che nella competizione continentale mancava ...Sancho, Rashford e Saka sono i giocatori dell’Inghilterra finiti nel mirino di insulti razzisti per gli errori commessi su rigore contro ...