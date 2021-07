Germania | De Petris | ' terribile tragedia | moltiplicare sforzi su transizione ecologica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Esprimo profonda e commossa solidarietà a tutta lae ai cittadini tedeschi colpiti da un. Quella che si è abbattuta sullamietendo decine di vite è una catastrofe climatica che rivela quanto vicino sia il punto di non ritorno”. Lo afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. “Di cosa c'è ancora bisogno – prosegue la presidente De– per aprire gli occhi e capire che la lotta contro i cambiamenti climatici sono oggi per tutto il pianeta l'emergenza principale e la minaccia più tremenda? Abbiamo assistito ...