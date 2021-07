Germania, almeno 81 le vittime dell’alluvione e centinaia di dispersi. Colpiti anche Belgio, Olanda e Lussemburgo (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo la polizia tedesca, il numero di morti per l’alluvione che sta mettendo in ginocchio la Renania-Palatinato e il Nord Reno-Westfalia è aumentato ad almeno 81. Lo riferisce la Bild citando le autorità. Secondo il quotidiano tedesco, almeno 30 persone sono morte nel Nord Reno-Westfalia e almeno 50 in Renania-Palatinato. Particolarmente colpito il distretto di Ahrweiler, dove al momento risultano disperse un totale di 1300 persone. Nove le vittime del confinante Belgio. Colpiti anche Lussemburgo e Paesi Bassi, dove alcuni quartieri di Maastricht sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo la polizia tedesca, il numero di morti per l’alluvione che sta mettendo in ginocchio la Renania-Palatinato e il Nord Reno-Westfalia è aumentato ad81. Lo riferisce la Bild citando le autorità. Secondo il quotidiano tedesco,30 persone sono morte nel Nord Reno-Westfalia e50 in Renania-Palatinato. Particolarmente colpito il distretto di Ahrweiler, dove al momento risultano disperse un totale di 1300 persone. Nove ledel confinantee Paesi Bassi, dove alcuni quartieri di Maastricht sono ...

Advertising

matteosalvinimi : ??Catastrofe in #Germania per piogge e inondazioni, si parla di almeno 30 morti, decine di dispersi, 200mila persone… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - Greenpeace_ITA : ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra… - Nonnadinano : RT @ilpost: Almeno 80 persone sono morte in Germania per le alluvioni - MaralbAzsc : Maltempo in Germania, almeno 81 vittime e decine di dispersi. Merkel, sconvolta per la catastrofe - Mondo - ANSA -