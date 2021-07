Georgina Rodriguez arriva a Cannes e cambia tre look (da sogno) in poche ore (Di venerdì 16 luglio 2021) Fermi tutti! Al Festival di Cannes c’è Georgina Rodriguez. E’ lady Ronaldo la protagonista indiscussa della decima giornata della manifestazione cinematografica. Con tutta probabilità la modella è sbarcata direttamente dal lussuoso yacht di famiglia, dove sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno e ai quattro figli, per prendere parte agli eventi sulla Croisette. Georgina ha catturato tutti i flash dei fotografi, merito del suo sorriso contagioso ma anche degli outfit da sogno. L’arrivo in Costa Azzurra Sono ben tre i look che Georgina Rodriguez ha ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Fermi tutti! Al Festival dic’è. E’ lady Ronaldo la protagonista indiscussa della decima giornata della manifestazione cinematografica. Con tutta probabilità la modella è sbarcata direttamente dal lussuoso yacht di famiglia, dove sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno e ai quattro figli, per prendere parte agli eventi sulla Croisette.ha catturato tutti i flash dei fotografi, merito del suo sorriso contagioso ma anche degli outfit da. L’arrivo in Costa Azzurra Sono ben tre icheha ...

HiPeoplebiz : Georgina Rodriguez, la nuotata diventa hot: fan in delirio - FOTO e VIDEO - Yahoo Notizie - infoitcultura : Georgina Rodriguez, la nuotata diventa hot: fan in delirio - FOTO e VIDEO - infoitcultura : Festival di Cannes 2021, Georgina Rodriguez di bordeaux (8), Poppy Delevingne come Tweety (5): i voti - infoitcultura : Georgina Rodriguez, lo spacco è vertiginoso: lady Ronaldo è da capogiro! – FOTO - Italia_Notizie : Festival di Cannes 2021, Georgina Rodriguez di bordeaux (8), Poppy Delevingne come Tweety (5): i voti -