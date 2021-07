“Genitorialità e lavoro, nuove sfide ed equilibri”: il secondo social talk de Le Contemporanee e Nestlé (Di venerdì 16 luglio 2021) Arriva il secondo appuntamento del ciclo di social talk promosso da Nestlé Italia e Le Contemporanee per approfondire i principali fattori che hanno impatto sulla Genitorialità contemporanea. In particolare, questo nuovo appuntamento – disponibile on-line dal 15 luglio sui canali social de Le Contemporanee e Nestlé Italia – si concentra sulla conciliazione tra Genitorialità e mondo del lavoro e sui cambiamenti portati dalla pandemia in questo ambito. Alla base delle social ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Arriva ilappuntamento del ciclo dipromosso daItalia e Leper approfondire i principali fattori che hanno impatto sullacontemporanea. In particolare, questo nuovo appuntamento – disponibile on-line dal 15 luglio sui canalide LeItalia – si concentra sulla conciliazione trae mondo dele sui cambiamenti portati dalla pandemia in questo ambito. Alla base delle...

Advertising

donnehalfofit : Consigliamo la visione di questo social talk promosso da @LeContemporanee e @Nestle sui nuovi equilibri tra impresa… - BarbaraHugonin : Con il massimo rispetto per il settore eventi che ha perso tantissimo, non trovo prioritario un bonus matrimoni qua… - alexlomb13 : RT @valeriafedeli: “Condividere”: non solo un verbo diverso ma un paradigma diverso. Rendere perfettamente paritarie le responsabilità fami… - mg_sassi : RT @valeriafedeli: “Condividere”: non solo un verbo diverso ma un paradigma diverso. Rendere perfettamente paritarie le responsabilità fami… - paolorm2012 : RT @valeriafedeli: “Condividere”: non solo un verbo diverso ma un paradigma diverso. Rendere perfettamente paritarie le responsabilità fami… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitorialità lavoro Lamborghini, il lavoro è benessere "Operai attenti a emozioni e sonno" ...di lavoro. Per farlo sono state ideate una serie di iniziative dedicate a temi come l'alimentazione sostenibile, la gestione delle emozioni e l'importanza del sonno. Ma anche la genitorialità è un ...

Una delle immagini più belle di questo Europeo dentro per me ci sta tutto il senso della vita e della genitorialità. Chiunque nel suo piccolo dovrebbe avere una gioia simile se è frutto di lavoro e sacrificio". Ed effettivamente è proprio da ...

Family Act. Il sostegno alla genitorialità in Italia fa passi avanti Quotidiano Sanità ...di. Per farlo sono state ideate una serie di iniziative dedicate a temi come l'alimentazione sostenibile, la gestione delle emozioni e l'importanza del sonno. Ma anche laè un ...dentro per me ci sta tutto il senso della vita e della. Chiunque nel suo piccolo dovrebbe avere una gioia simile se è frutto die sacrificio". Ed effettivamente è proprio da ...