Gazzetta - Insigne - De Laurentiis | è gelo tra i due | confessione schock del capitano

(Di venerdì 16 luglio 2021) "? Beh, è il nostro". Così Nicola Lombardo ha risposto ai microfoni di DAZN in occasione della presentazione dei calendari di Serie A. Una frase breve, concisa che non ha dato adito a polemiche. Quasi una sorta di rassicurazione: è il nostro, resterà con noi, com'è naturale che sia. I dubbi, tuttavia, sono ancora tanti. Tanti sono anche gli indizi che non lasciano presagire una trattativa facile. Come riporta ladello Sport, infatti, le due parti in causa non sono ora in rapporti idilliaci. Inizio deldei rapporti, secondo la rosea, è stata Napoli-Verona e le ...

Ma, convinto che il club non voglia confermarlo, medita di rifiutare se non alle sue condizioni foto Hermann: Adl vuole un faccia a faccia con. Lorenzo pronto a dire no se ...Così faranno tra pochi giorni Ciro Immobile e Lorenzo, inseparabili non solo in ritiro ma anche in vacanza. Con le rispettive famiglie si godranno qualche giorno a Ibiza tra musica e spiagge. ...Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha il contratto in scadenza con il Napoli. Il calciatore, al momento, è in vacanza dopo Euro 2020. Lorenzo Insigne si gode le meritate vacanze dopo la vittoria ...Fra De Laurentiis e Insigne c’è gelo, rapporti al minimo. Non un buon segnale in vista del rinnovo di contratto. C'è distanza tra le parti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiunge: ...