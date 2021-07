Furti in abitazione, la polizia di Sarno arresta due cittadini albanesi (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSarno (Sa) – I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno hanno tratto in arresto due cittadini albanesi, pluripregiudicati ed abitualmente dediti ai Furti in villa. Nella serata del 14 Luglio, sono stati allertati dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sarno, in quanto era arrivata una persona attinta da un colpo d’arma da fuoco, non in pericolo di vita, ma era senza documenti e le persone che lo avevano accompagnato si erano dileguate. Il ragazzo, poco più che ventenne, attira subito i sospetti dei poliziotti, in quanto, alla richiesta di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno tratto in arresto due, pluripregiudicati ed abitualmente dediti aiin villa. Nella serata del 14 Luglio, sono stati allertati dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di, in quanto era arrivata una persona attinta da un colpo d’arma da fuoco, non in pericolo di vita, ma era senza documenti e le persone che lo avevano accompagnato si erano dileguate. Il ragazzo, poco più che ventenne, attira subito i sospetti dei poliziotti, in quanto, alla richiesta di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Furti in abitazione, la polizia di Sarno arresta due cittadini #Albanesi ** - oscarguidobaldi : @CarloCalenda ma cosa dici?! ti rendi conto che con questa riforma resteranno privi di tutela migliaia di vittime d… - ottopagine : Furti in abitazione, allontanata una 30enne da Caposele #Montella - ilmetropolitan : ????#Teramo. Arrestata #banda dediti ai #furti in abitazione - - espressione24 : Hanno evidenziato una professionalità ed una meticolosa organizzazione finalizzata alla commissione di furti in abi… -