Furti con scasso, droga e altri reati: arrestato 28enne a Carrara (Di venerdì 16 luglio 2021) Carrara (MS) – Ripetuti Furti con scasso, detenzione di droga ai fini di spaccio e perfino gravi molestie sessuali ad una donna, tutto nell’arco di un’ora e mezza. È questo il bilancio di un pomeriggio di ordinaria follia che ha visto come protagonista un pregiudicato di 28enne che ha creato grande scompiglio in pieno centro. Alla fine, l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri è stato provvidenziale. Ne ha combinate di tutti i colori un 28enne residente in Lunigiana ma “in trasferta” a Carrara, che qualche giorno fa nell’arco di novanta minuti ha inanellato una serie di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 luglio 2021)(MS) – Ripetuticon, detenzione diai fini di spaccio e perfino gravi molestie sessuali ad una donna, tutto nell’arco di un’ora e mezza. È questo il bilancio di un pomeriggio di ordinaria follia che ha visto come protagonista un pregiudicato diche ha creato grande scompiglio in pieno centro. Alla fine, l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri è stato provvidenziale. Ne ha combinate di tutti i colori unresidente in Lunigiana ma “in trasferta” a, che qualche giorno fa nell’arco di novanta minuti ha inanellato una serie di ...

Ultime Notizie dalla rete : Furti con Sorpresi nella notte a rubare nelle auto in sosta a Vadino (Albenga): guai per una coppia ... dove già nei giorni scorsi erano stati segnalati episodi simili, ovvero furti e danneggiamenti ... una volta giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo di 31 anni originario del Marocco all'opera con una ...

Vimodrone, rubavano carburante dagli scavatori di un cantiere: tre arresti I furti sono avvenuti tutti tra il 2019 e il 2020 nel cantiere che sorge alla periferia di ... In piena notte si avvicinavano ai mezzi e svuotavano i serbatoi con il classico metodo della cannuccia, ...

Furti in casa con la scusa di controlli Covid, una denuncia

Tenta furto da 800 euro al supermercato, arrestato a Reggio Emilia Nella serata di ieri personale della Squadra Volanti è intervenuto in viale Louis Pasteur, su segnalazione della Sala Operativa di una rapina in atto presso il supermercato “Rossetto”. Qui un soggetto ...

