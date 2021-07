Francia convoca nuova conferenza sul Libano il 4 agosto (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron organizzerà il 4 agosto una nuova conferenza internazionale sul Libano, che sta affrontando la peggiore crisi socioeconomica della sua storia. Lo ha annunciato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron organizzerà il 4unainternazionale sul, che sta affrontando la peggiore crisi socioeconomica della sua storia. Lo ha annunciato ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Francia convoca nuova conferenza sul Libano il 4 agosto: (ANSA-AFP) - PARIGI, 16 LUG - Il presiden… - iconanews : Francia convoca nuova conferenza sul Libano il 4 agosto - iltelegrafista : Roberto #Burioni minaccia di trasferirsi in #Francia in caso di nuovi #lockdown. #Parigi smentisce e convoca l'amba… - Thankilpin : @Mirkomilan84 @_schiaffino__ Ma non è una questione di nazionale Bro. L'italia fa giocare di Lorenzo e nn calabria,… - manu_99a : @Stabile_W @Smashdevil1 @Andrencr sono di meno di altre nazioni, è così punto e basta e lo dimostra la differente q… -