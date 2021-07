Forni di Sopra, nuovo centro polifunzionale al servizio di turismo e imprese (Di venerdì 16 luglio 2021) (Visited 18 times, 18 visits today) Notizie Simili: L'emozione del gospel tra le Dolomiti Friulane,… Si perde sul sentiero a 1.200 metri a Forni di… L'impianto a biomasse di Forni di ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 16 luglio 2021) (Visited 18 times, 18 visits today) Notizie Simili: L'emozione del gospel tra le Dolomiti Friulane,… Si perde sul sentiero a 1.200 metri adi… L'impianto a biomasse didi ...

Advertising

UdineseTV : Forni di Sopra: in arrivo nuova area per i servizi turistici - - ninja2475 : RT @FVGlive: '#Carnia, eccellenze in malga' è in arrivo con piatti?? e show coocking preparati da chef stellati e chef dell'eccenza carnica,… - PALUROMA : 3CamminiAMO ?? @ Forni di Sopra - MAXITALY_69 : Bimbi lituani orfani e con problemi di leucemia “in ritiro” a Forni di Sopra con l'associazione HOPE FOR FOOTBALL d… - GemonaTurismo : RT @FVGlive: '#Carnia, eccellenze in malga' è in arrivo con piatti?? e show coocking preparati da chef stellati e chef dell'eccenza carnica,… -

Ultime Notizie dalla rete : Forni Sopra Forni di Sopra, nuovo centro polifunzionale al servizio di turismo e imprese Al via la valorizzazione di un edificio nel centro di Forni di Sopra. Un'ampia area di un edificio nel pieno centro di Forni di Sopra , ora inutilizzata, sarà valorizzata per diventare sala polifunzionale. Il paese, dunque, grazie ad un contributo ...

Nuova area servizi turistici a Forni di Sopra Un'ampia area ora inutilizzata sarà valorizzata, grazie ad un contributo ricevuto dalla Regione Fvg, su progetto presentato dall'Amministrazione Comunale di Forni di Sopra. 'Andremo a realizzare la sala polifunzionale, che avrà un uso anche espositivo, dotata di cucina per il catering e lo show cooking; la sky box per la web radio e web tv; sala riunioni ...

A Forni di Sopra, la nuova escursione il Zir dai Cristins Il Friuli Comune di Forni di Sopra – Messa in sicurezza Tagliamento da ponte località Dria fino stavoli Piniei D20-fopra-0445 Si comunica che il Comune di Forni di Sopra ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto dei lavori di “messa in sicurezza fiume Tagliamento da ponte località Dria fino ...

Vaccini: Riccardi, 1500 nuove prime dosi in hub Tarvisio a fine luglio Bini: per chi si sottopone a inoculazione sconto 50% impianti di risalita Trieste, 14 lug - Aumento del numero di prime dosi somministrabili a fine luglio nell'hub di Tarvisio e, in ...

Al via la valorizzazione di un edificio nel centro didi. Un'ampia area di un edificio nel pieno centro didi, ora inutilizzata, sarà valorizzata per diventare sala polifunzionale. Il paese, dunque, grazie ad un contributo ...Un'ampia area ora inutilizzata sarà valorizzata, grazie ad un contributo ricevuto dalla Regione Fvg, su progetto presentato dall'Amministrazione Comunale didi. 'Andremo a realizzare la sala polifunzionale, che avrà un uso anche espositivo, dotata di cucina per il catering e lo show cooking; la sky box per la web radio e web tv; sala riunioni ...Si comunica che il Comune di Forni di Sopra ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto dei lavori di “messa in sicurezza fiume Tagliamento da ponte località Dria fino ...Bini: per chi si sottopone a inoculazione sconto 50% impianti di risalita Trieste, 14 lug - Aumento del numero di prime dosi somministrabili a fine luglio nell'hub di Tarvisio e, in ...