Foibe, rubata la targa per Norma Cossetto e Nidia Cernecca. Il Comitato 10 febbraio: «Negazionisti e ladri»

Nuovo oltraggio alla memoria delle Foibe. A Manerba del Garda, in provincia di Brescia, la notte scorsa vandali sconosciuti hanno divelto e rubato la targa in ricordo della Medaglia d'oro al valor civile, Norma Cossetto, infoibata dai partigiani titini, e di Nidia Cernacca, esule istriana e instancabile testimone degli orrori che si consumarono sul nostro confine orientale, nei quali i partigiani trucidarono anche il padre quando lei era solo una bambina. La condanna del Comitato 10 febbraio A denunciare l'accaduto è stato il Comitato 10

