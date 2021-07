Fiorentina, moglie Antognoni: “Sono amareggiata, le favole non esistono” (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo l’addio tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina, la moglie Rita ha deciso di rompere il silenzio e con un post sui propri account social si è mostrata molto delusa per il comportamento del club viola: “The end. Grazie a chi ha avuto sempre un pensiero gentile, grazie a chi ci ha voluto bene, grazie a chi ci è stato sempre vicino, la realtà è questa e le favole forse non esistono. Voglio personalmente avere un pensiero solo ed unicamente per tutti i tifosi viola che Sono stati sempre eccezionali. Queste Sono le mie parole poi Giancarlo dirà quello che crede. ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo l’addio tra Giancarloe la, laRita ha deciso di rompere il silenzio e con un post sui propri account social si è mostrata molto delusa per il comportamento del club viola: “The end. Grazie a chi ha avuto sempre un pensiero gentile, grazie a chi ci ha voluto bene, grazie a chi ci è stato sempre vicino, la realtà è questa e leforse non. Voglio personalmente avere un pensiero solo ed unicamente per tutti i tifosi viola chestati sempre eccezionali. Questele mie parole poi Giancarlo dirà quello che crede. ...

