Fiorentina-Antognoni | addio al veleno | la lettera dopo il faccia a faccia con Barone

(Di venerdì 16 luglio 2021) Un’altra situazione discutibile in casal’con Gattuso. E’ stato ufficializzato il divorzio anche con Giancarlo, bandiera del club viola. La separazione è stata al, non sono mancati momenti di tensione. “La proprieta’ mi vuole fuori dalla prima squadra, questo è il punto. Lascio la, non lascio Firenze. Alla maglia viola e ai suoi splendidi tifosi restano e resteranno per sempre la mia riconoscenza ed il mio amore incondizionato”. E’ laaperta diffusa attraverso l’Ansa di Giancarlo. “Ho ...

Advertising

Glongari : #Fiorentina sarà addio con la bandiera #Antognoni. @tvdellosport - MaScano10 : @GiancarloAntog1 lascia la @acffiorentina. Adesso la società dovrà riuscire a spiegare alla città perché ha deciso… - pizzico76 : Vabbè, ho letto poco fa che Antognoni prendeva 160.000 euro lordi dalla #Fiorentina ... io ho la mia idea ma lascio… - caroletta71 : RT @MatteoDovellini: Le parole di Giancarlo Antognoni sul suo addio alla #Fiorentina. - caroletta71 : RT @violanews: Rita #Antognoni punge la #Fiorentina: 'Le favole non esistono, tifosi viola eccezionali' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Antognoni

'In seguito all'incontro avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi tra il Direttore Generale Giuseppe Barone e Giancarlo, laprende atto, con profondo rammarico, della volontà di ...Sia lachespiegheranno a breve le proprie posizioni. L' addio del campione più amato , pur nell'aria, sarà un duro colpo per la tifoseria mentre per lo stesso dirigente potrebbe ...Un’altra situazione discutibile in casa Fiorentina dopo l’addio con Gattuso. E’ stato ufficializzato il divorzio anche con Giancarlo Antognoni, bandiera del club viola. La separazione è stata al velen ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 21.30 – Spalletti: «Oshimen è il nostro punto di forza» – La pre ...