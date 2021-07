Finanziamento da 550 milioni per il City Football Group (Di venerdì 16 luglio 2021) Grande manovra finanziaria in arrivo per il City Football Group. Come riporta il Financial Times, la società madre del Manchester City ha raccolto 650 milioni di dollari (circa 550 milioni di euro) in uno dei più grandi accordi di debito del calcio, con l’obiettivo di intensificare gli investimenti nella sua rete internazionale di squadre. Il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) Grande manovra finanziaria in arrivo per il. Come riporta il Financial Times, la società madre del Manchesterha raccolto 650di dollari (circa 550di euro) in uno dei più grandi accordi di debito del calcio, con l’obiettivo di intensificare gli investimenti nella sua rete internazionale di squadre. Il L'articolo

