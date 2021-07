Finalmente Cecilia Rodriguez incontra Luna, la figlia di Belen (Di venerdì 16 luglio 2021) Luna è Finalmente tra le braccia di Cecilia Rodriguez; la sorella di Belen dopo giorni di attesa ha incontrato la sua nipotina nata la notte della vittoria dell’Italia agli Europei. La bella e dolce argentina è arrivata nella villa presa in affitto da Belen e Antonino per tutta la famiglia, per tutta l’estate. All’appello per le presentazioni della piccola Luna Marì mancavano Cecilia e Ignazio che hanno prima festeggiato il compleanno di Moser con la famiglia di lui e gli amici e poi sono arrivati a destinazione sull’isola di Albarella. Al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 luglio 2021)tra le braccia di; la sorella didopo giorni di attesa hato la sua nipotina nata la notte della vittoria dell’Italia agli Europei. La bella e dolce argentina è arrivata nella villa presa in affitto dae Antonino per tutta la famiglia, per tutta l’estate. All’appello per le presentazioni della piccolaMarì mancavanoe Ignazio che hanno prima festeggiato il compleanno di Moser con la famiglia di lui e gli amici e poi sono arrivati a destinazione sull’isola di Albarella. Al ...

cecilia_viti : Ho finalmente finito tutti gli esami universitari Non ci credoooo - flvtchersmiles : oggi parlando con cecilia ho finalmente capito come mai amo i prequel because there's no happy ending - Whiteyeice : @Cecilia_esse Finalmente è uscito il video - yoonswave : accendo il telefono e mi trovo 49572 notifiche solo dalle ave maria e vedo che FINALMENTE cecilia ha stannato i randagi..... oggi vinco io - OA_Sport : Basket femminile: per Cecilia Zandalasini è finalmente pronto il tempo del ritorno in WNBA -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Cecilia "Dal Mississippi al Po": la XVII edizione del Festival Blues di Fiorenzuola d'Arda in rampa di lancio ... i l momento tanto atteso dopo un anno e mezzo di pandemia sembra finalmente giunto : grazie al ... P er la cultura e il giornalismo sono previsti interventi di Paolo Pagani e Cecilia Godi, e degli ...

Firenze Prossima, i risultati del percorso di partecipazione L’evento finale si è svolto ieri pomeriggio nel Salone dei Cinquecento ... l'assessora all’urbanistica Cecilia del Re, che ha promosso le attività sui nuovi piani, e Alfredo Esposito, responsabile ...

