Fifa 22: caratteristiche, novità e quando esce il videogioco EA Sport (Di venerdì 16 luglio 2021) Annunciata la nuova uscita, a breve, di Fifa 22. Iniziano già a trapelare trailer e indiscrezioni sulla prossima uscita annunciata da EA Sport per il 1° ottobre 2021. La data della prossima uscita di Fifa 22 è prevista per il 1° ottobre 2021, stando a quando annunciato proprio da EA Sport, ma già è possibile preordinare il famoso gioco sul sito ufficiale sia per PlayStation che per Xbox, PC o Stadia. Al momento sono disponibili anche diversi bonus per il pre-order. Intanto c'è ancora attesa per l'uscita di PES, grande competitor, che annuncerà la data il prossimo 21 luglio.

