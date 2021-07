Femminicidio nel napoletano: si costituisce presunto omicida (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è costituito poco fa nella stazione dei Carabinieri di Ottaviano Napoli il presunto omicida della donna trovata morta nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana (Napoli). Si tratterebbe del marito della donna, Vincenza Tuorto, 63 anni, di Saviano (Napoli). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è costituito poco fa nella stazione dei Carabinieri di Ottaviano Napoli ildella donna trovata morta nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana (Napoli). Si tratterebbe del marito della donna, Vincenza Tuorto, 63 anni, di Saviano (Napoli). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

