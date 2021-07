Federlegnoarredo e Uncem insieme per rilanciare lo sviluppo delle zone montane (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Un dialogo attivo per costruire un percorso di collaborazione finalizzato a valorizzare le zone montane e a favorire le attività produttive. Protagonisti Federlegnoarredo e Uncem, Unione nazionale comuni comunità enti montani, con lo scopo di attivare forme di sinergia e agevolare le relazioni con tutte le realtà presenti sul territorio montano nazionale. Un impegno che nasce da un obiettivo comune legato alla materia prima legno, nel segno della conservazione e valorizzazione della biodiversità e del territorio nelle aree montane e di modelli di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Un dialogo attivo per costruire un percorso di collaborazione finalizzato a valorizzare lee a favorire le attività produttive. Protagonisti, Unione nazionale comuni comunità enti montani, con lo scopo di attivare forme di sinergia e agevolare le relazioni con tutte le realtà presenti sul territorio montano nazionale. Un impegno che nasce da un obiettivo comune legato alla materia prima legno, nel segno della conservazione e valorizzazione della biodiversità e del territorio nelle areee di modelli di ...

