Feder Mobile lancia le sue offerte bassissime, appoggiandosi su rete Vodafone (Di venerdì 16 luglio 2021) Feder Mobile, il nuovo operatore virtuale, è finalmente realtà con tariffe da stropicciarsi gli occhi: si parte dai 3,99 euro in promo. Feder Mobile in arrivo (Foto Mvnonews)Come avevamo anticipato, il nuovo gestore di telefonia Mobile ha finalmente alzato i veli, ufficialmente, con la sua offerta. Non possedendo una rete propria, il nuovo concorrente del mercato sfrutta quella offerta da Vodafone, garantendo una banda minima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. La novità, rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi è l'offerta promo che va a ...

