Famoso rapper italiano va in rehab: "Dipendente da sesso e alcol, ho scelto la vita" (Di venerdì 16 luglio 2021) Uno dei rapper più affermati sulla scena ed amati dai giovanissimi, ha deciso di compiere un passo importante e di renderlo noto attraverso i suoi social. Lui è Junior Cally, da molti conosciuto per la sua partecipazione (in parte discussa) al Festival di Sanremo 2020. Nelle ultime ore con un lungo post Instagram ha annunciato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

