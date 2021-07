F1, Lewis Hamilton: “Ho lavorato in fabbrica, pole merito del pubblico. Il lavoro di squadra realizza i sogni” (Di venerdì 16 luglio 2021) Lewis Hamilton ha firmato il giro più veloce nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna e domani scatterà davanti a tutto nell’innovativa Sprint Qualifying, la gara veloce di 100 km che definirà la griglia di partenza del Gran Premio vero e proprio di domenica. Il pilota della Mercedes ha ruggito sull’amato circuito di Silverstone, precedendo di 75 centesimi il suo grande rivale Max Verstappen. Il sette volte Campione del Mondo è stato impeccabile e domani avrà il vantaggio di partire davanti a tutti in una gara veloce che assegnerà a tutti gli effetti la vera e propria pole-position di domenica. Formalmente non si può parlare di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)ha firmato il giro più veloce nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna e domani scatterà davanti a tutto nell’innovativa Sprint Qualifying, la gara veloce di 100 km che definirà la griglia di partenza del Gran Premio vero e proprio di domenica. Il pilota della Mercedes ha ruggito sull’amato circuito di Silverstone, precedendo di 75 centesimi il suo grande rivale Max Verstappen. Il sette volte Campione del Mondo è stato impeccabile e domani avrà il vantaggio di partire davanti a tutti in una gara veloce che assegnerà a tutti gli effetti la vera e propria-position di domenica. Formalmente non si può parlare di ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MIGLIOR TEMPO PER LEWIS HAMILTON (#Q3??) Scatterà primo nella Sprint Qualifying di domani IL RESOCONTO ??… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Lewis #Hamilton ha dominato prime qualifiche del venerdì nella storia della #Formula1 che serviranno per griglia di partenza… - mult1formula : ??REPORT F1 Durante queste qualifiche inedite del Venerdì trionfa Lewis Hamilton.. ripercorri i momenti salienti de… - samucapi64 : Personalmente 'Qualifiche' più belle dell'anno insieme a Imola e sistematicamente e staticamente non valgono un caz… - pins_a_roulette : RT @mult1formula: ??RISULTATI QUALY F1 #BritishGP???? Torna a regnare in Inghilterra SIR LEWIS HAMILTON! A casa sua l’inglese mette dietro i… -