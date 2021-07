Europei 2028 in Italia, stadi nuovi per convincere la Uefa: il piano di Gravina (Di venerdì 16 luglio 2021) La FIGC ha la seria intenzione di candidarsi per ospitare gli Europei 2028 in Italia: questo il piano di Gravina per convincere la Uefa L’Italia si candiderà per ospitare gli Europei del 2028. Ne è sicura La Stampa che assicura come il presidente FIGC Gabriele Gravina sia già al lavoro per presentare entro la primavera del 2022 un dossier alla Uefa. Il primo passo per convincere il massimo organo calcistico Europei ad assegnarci la competizione è rifare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) La FIGC ha la seria intenzione di candidarsi per ospitare gliin: questo ildiperlaL’si candiderà per ospitare glidel. Ne è sicura La Stampa che assicura come il presidente FIGC Gabrielesia già al lavoro per presentare entro la primavera del 2022 un dossier alla. Il primo passo peril massimo organo calcisticoad assegnarci la competizione è rifare ...

